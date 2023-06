Eros Ramazzotti che dice? Un clamoroso regalo alla figlia Aurora

19 giugno 2023 a

Regalo in arrivo per Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros ha ricevuto un cadeaux parecchio gradito per il piccolo Cesare. Cosa? Una tutina bianca dedicata proprio al nonno. Qui si legge: "Ho il nonno più bello del mondo" e poi spunta una foto dell'artista. A omaggiare Eros Ramazzotti, la zia di Mattia Stanga, noto Tiktoker italiano.

Intanto Aurora è impegnatissima sui social dove torna a parlare della sua "Rubrichetta", un format dedicato a problemi d'amore e tradimenti che già curava per i suoi follower, con una serie di risposte su Instagram alle domande dei suoi seguaci. Protagonisti, ancora una volta, temi come la gelosia, i tradimenti, la passione e i problemi di cuore.

"A luglio - ha detto - sarà un anno che non faccio la rubrichetta. Lo so, manca anche a me, ma mi impegnava i sabati pomeriggio e ora non ho più tutto questo tempo con 'banano'. Vi prometto che tornerò prima o poi a farla. Comunque, quanti in mia assenza sono tornati con l'ex?", ha ironizzato lasciando intendere che presto potrebbero esserci novità. Chissà, magari un ritorno della "rubrichetta" con cui aveva conquistato tutti gli utenti del web.