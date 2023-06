Michelle Hunziker, foto da pazzi: resta con gli slip sul pavimento

19 giugno 2023 a

Tempo di relax per Michelle Hunziker. La conduttrice si trova in costiera amalfitana assieme alle figlie più piccole, Sole e Celeste. Qui Michelle sta trascorrendo le giornate in barca tra sole, mare cristallino e visite guidate. Il tutto accuratamente documentato sui social dove è sempre molto attiva. Ed ecco che non mancano gli inconvenienti.

La conduttrice, che ormai è in viaggio da una settimana, non ha più abiti perfettamente stirati ed è stata costretta a dover usare il ferro da stiro sul pavimento. Nelle stories Instagram che la ritraggono, la si vede stendere un panno bianco a terra, sopra l'ultimo pantalone pulito rimasto. Che sia l'ultimo pantalone rimasto lo si vede anche dal suo "outfit", visto che sui social è in slip e solo con un top fucsia. "Stamattina invece…l'ultimo pantalone superstite", è stato il commento a corredo.

Il risultato è stato comunque plaudito dai fan. E lo si vede nella foto successiva, con a fianco l'amica Benedetta. "Alla fine ce l'ho fatta", ha affermato indossando un completo total white: pantaloni palazzo e un panciotto in tinta. Infine, ai piedi, un paio di mocassini neri senza tacco e una borsa a tracolla coordinata. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.