Massimo Giletti e Sofia Goggia? Ormone impazzito: beccati così in piscina

Massimo Giletti e Sofia Goggia insieme in piscina. I due hanno trascorso una giornata di relax in un noto hotel di Roma, dove la sciatrice ha trascorso qualche giorno. Il 61enne e la 30enne hanno evitato di alimentare le voci che parlano di una relazione e si sono visti bene dal scambiarsi effusioni. Che tra loro ci sia grande confidenza comunque è sotto gli occhi di tutti e lo dimostrano le foto della loro lunga chiacchierata.

In ogni caso gli scatti pubblicati su Chi non mostrano nulla di più di un'amicizia. Anche se a un certo punto sono rientrati in hotel e i fotografi li hanno persi di vista per un paio d'ore. Fuori l'hotel si sono rivisti separati: prima lui, che è andato via con la scorta, poi lei, nella sua macchina in direzione Verona, dove ha appena iniziato la preparazione atletica.

Se infatti l'ex conduttore di Non è l'Arena si è sbilanciato e, senza fare nomi, ha lasciato intendere di essere innamorato. La Goggia è più restia: "Sono sempre stata molto riservata, penso che continuerò a mantenere questo profilo e mi chiedo spesso che senso abbia rendere pubblici gli aspetti più privati della propria vita. Detto questo, è inevitabile che con l’esposizione che ho in questo momento ci possano essere delle voci sulla mia vita privata. Io sono e sarò sempre definita per quello che ho fatto nella mia carriera, sugli sci, dalle mie gesta sportive e dalla persona che sono. Non ho bisogno di essere associata al nome di un uomo: sono io che porto la luce".