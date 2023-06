Costanza Caracciolo, "cosa è venuto fuori dall'ecografia": la confessione

30 giugno 2023 a

"È venuto fuori che ho una diastasi di cinque centimetri, fortunatamente non accompagnata da ernia ombelicale": Costanza Caracciolo si confessa in un'intervista al settimanale Ok. Tutto sarebbe partito dall’ondata di insulti che l'ex velina ha ricevuto sui social per via del suo fisico dopo le sue due gravidanze.

La prima figlia della Caracciolo e del marito Bobo Vieri è nata nel 2018, mentre la secondogenita nel 2020. Nel frattempo la showgirl è stata inondata di commenti negativi. Qualcuno avrebbe addirittura insinuato più di una volta che potesse essere nuovamente incinta. Intervistata dal magazine, allora, l'ex velina ha confessato di essere rimasta colpita all'inizio da questi commenti. E poi ha rivelato, per la prima volta pubblicamente, di essere affetta da un disturbo che non le ha permesso di tornare allo stesso tipo di fisico che aveva prima delle gravidanze, la diastasi addominale appunto.

"Inizialmente credevo si trattasse di una condizione fisiologica, legata ai cambiamenti inevitabili del corpo durante le due gravidanze - ha raccontato Costanza -. Ma quando, a un anno di distanza dall’ultimo parto, ho capito che non c’era verso di buttare giù la pancia, mi sono sottoposta a un’ecografia della parete addominale, su consiglio del mio medico di famiglia". Infine la showgirl ha aggiunto: "Bene o male io sono sempre riuscita ad arginare i commenti e le domande morbose riguardo al peso. Ma non tutte le donne hanno la forza di reagire con una risata o una scrollata di spalle“.