Ilary Blasi, dove l'hanno beccata (da sola): nuovo terremoto a Mediaset

Sono giorni di meritato riposo per Ilary Blasi. La conduttrice ha appena concluso l'edizione dell'Isola dei Famosi, così si gode un po' di relax. Mentre i figli Chanel, Cristian e Isabel sono in America con papà Francesco Totti e la sua fidanzata Noemi Bocchi, la conduttrice di Canale 5 ha deciso di lasciare tutti senza parole e di partire forse da sola. La Blasi sarebbe infatti volata in Brasile, più precisamente a Rio de Janeiro.

Non è invece nota la presenza o meno del nuovo compagno, l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Un mistero che alimenta il giallo su una presunta crisi della coppia. Intanto occhi puntati sui palinsesti Mediaset. Questi ultimi sono attesi e potrebbero portare con sé diverse novità. Tra queste una mancata conferma della Blasi all'Isola.

Già poco fa il Biscione ha deciso di stoppare Pomeriggio 5. Uno smacco a Barbara d'Urso che ha condotto la trasmissione per ben 15 anni. Che la Blasi possa fare la stessa fine? Rumors vedrebbero l'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, intenzionato a dare una nuova linea alla sua rete: basta trash, è il monito. Non a caso si dice che ci sarebbe proprio il figlio del Cav dietro la tirata d'orecchie alla Blasi sulla scelta dei naufraghi.