William e George, "strana" ossessione: "La Regina non avrebbe approvato"

Momento di svago per il principe George. Il reale di 9 anni ha partecipato a numerosi eventi ufficiali e per "ripagarlo", il principe William ha organizzato un'uscita a due. Padre e figlio sono stati paparazzati alla partita del "Lords Cricket Ground", tra Inghilterra e Australia Ashes. E proprio in quest'occasione, George ha dimostrato quale è la sua vera passione. Verso la fine della partita, infatti, il principe William ha accompagnato il primogenito a comprare una pizza margherita.

Una pietanza di cui il principino è ghiotto al punto che, non riuscendo a finirla, se l'è fatta incartare e portare a Palazzo. Peccato però che la regina Elisabetta non avrebbe mai permesso ai bambini di mangiare la pizza durante un'uscita pubblica e di farsela incartare per riportarla a casa. Non a caso l'ex chef di Buckingham Palace, Darren McGrady, ha ammesso di non aver mai cucinato la pizza per la Regina.

Diverso discorso per William che invece è solito ordinarla molto spesso. Intanto la famiglia reale si sta dividendo tra Windsor e la residenza di campagna di Anmer Hall, nel Norfolk, dove trascorrerà la maggior parte delle vacanze estive e dove sarà festeggiato il compleanno di George, che il prossimo 23 luglio compirà 10 anni.