Ilary Blasi, Bastian scomparso? La foto che toglie ogni dubbio

Le ultime foto pubblicate da Ilary Blasi su Instagram hanno fatto pensare ai fan che la conduttrice fosse andata in vacanza da sola. Il motivo? Nessuna traccia del fidanzato, Bastian Muller. Nell'ultima storia postata su Instagram, però, ecco che l'uomo compare proprio al fianco di una Ilary super sorridente.

A far preoccupare i fan è stato il fatto che era ormai da un po' di tempo che l'imprenditore tedesco non si vedeva sui social della Blasi. Tuttavia l'ultima foto pubblicata, in cui i due sono insieme e sorridono sereni, mette fine al mistero sulla relazione: Ilary e Bastian stanno ancora insieme. E non solo, perché i due appaiono anche tanto affiatati e innamorati. Al momento si stanno godendo la loro vacanza a Rio de Janeiro.

Nella foto in questione la coppia si trova su un punto panoramico di Rio de Janeiro. Prima infatti Ilary aveva documentato anche il momento della salita in funivia. Negli altri scatti, poi, la conduttrice indossa un vestito verde militare molto attillato che mette in mostra le sue curve. Mentre la Blasi ha scelto di trascorrere la vacanze in Sud America, l'ex marito Francesco Totti invece si trova nel Nord America con i figli Cristian, Chanel, Isobel e la compagna Noemi Bocchi con i suoi bambini.