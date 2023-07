Elisabetta Gregoraci vestita così in diretta: "Rocco Siffredi?", Italia in tilt

06 luglio 2023 a

L'abito con cui Elisabetta Gregoraci ha condotto Battiti Live, l'evento musicale organizzato da Radio Norba, ha diviso i fan sui social. Se qualcuno ha fatto i complimenti alla showgirl per l'eleganza, qualcun altro invece non avrebbe apprezzato affatto il suo look. L'abito in questione è attillato e presenta un'ampia scollatura oltre a delle trasparenze evidenti.

Gli utenti si sono scatenati sotto all’ultimo post Instagram in cui la conduttrice mostra il vestito. Uno di loro, per esempio, ha scritto: "Ma devi andare a girare un film con Rocco Siffredi invece che condurre una show in prima serata su Italia 1, hai sconvolto mio figlio di 6 anni ho dovuto cambiare canale…".

I commenti negativi, però, non si sono fermati qui. Qualcun altro, infatti, ha scritto: "Volevi levare la scena ai cantanti? Ovvio che ti sei vestita cosi per far 'parlare il gossip'". E ancora: "Abito volgare, non mi è piaciuta, strano perché la adoro sempre, non è da lei", oppure: "Quel vestito non ha fatto ascoltare nemmeno mezza canzone a quel poveretto di mio marito!"; "La classe è altrove... manca la parte del vestito davanti e immaginare non serve, il nudo è gratuito. Gratis! Poteva evitare dai…".