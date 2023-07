Michelle Hunziker sotto le lenzuola: "Io come Sandra", foto virale

06 luglio 2023 a

"Io oggi come Sandra Mondaini": Michelle Hunziker ha fatto sorridere i fan con un siparietto che ha condiviso tra le sue Instagram stories. La conduttrice si è mostrata sotto le lenzuola nella sua camera da letto a Milano, facendo vedere anche il tempo grigio di questa mattina, col maltempo che ha colpito tutta la città lombarda.

Quella di oggi, insomma, è apparsa alla Hunziker come la giornata perfetta per restare a letto e guardare la tv. Nel video pubblicato su Instagram, la si vede mentre muove le gambe sotto le sue lenzuola bianche proprio come faceva Sandra Mondaini in uno degli sketch che l'hanno resa più famosa, con la battuta divenuta uno slogan "Che barba che noia, che noia, che barba".

In segno di "protesta" per il maltempo, quindi, la showgirl ha deciso di imitare l'attrice e comica del famoso duo composto anche dal marito Raimondo Vianello. Per fortuna, poi, nella storia successiva Michelle mostra il sole e scrive: "Appena esce il sole mi riattivo come una leppa!". Per ora, comunque, sembrano essere finite le vacanze estive per la Hunziker: la conduttrice e showgirl è stata a largo delle coste della Campania, poi in Emilia Romagna e, infine, è tornata a Milano.