Elettra Lamborghini, in due settimane... foto pazzesche

08 luglio 2023 a

a

a

Elettra Lamborghini al centro del gossip.La cantante ed ereditiera non manca di aggiornare i fan con foto che la vedono protagoniste. E sono proprio i follower a notare un drastico cambiamento. Negli ultimi scatti la Lamborghini appare più magra. In sole due settimane ha infatti perso 7 chili. Da tempo l'artista segue una dieta vegetariana mangiando molti cibi a base di fibre e proteine e diminuendo (non eliminando) i carboidrati. Oltre alla tanta palestra, la routine alimentare della Lamborghini si caratterizza da cinque pasti.

"Sembro un putt***, diciamolo": Elettra Lamborghini lascia tutti a bocca aperta

Il primo nella mattinata, ossia una colazione a base di avena con un frutto (mela, banana) o dei biscotti d'avena accompagnati da un bicchiere di latte di soia. A metà mattina un primo spuntino per cui la cantante sceglie tra un'insalata mista, compresa di un'arancia tagliata a cubetti, carote, pomodorini e 50grammi di cubetti di tofu.

"Perché mi sento in colpa": soldi, la dolorosa confessione di Elettra Lamborghini

A pranzo, poi, 80 grammi di riso integrale (o farro) bollito con 40 grammi di ceci (oppure fagioli o lenticchie), accompagnati da un'insalatona mista di pomodori, carote e zucchine e 30 grammi di pane integrale. Per la merenda frutta secca, come anacardi o noci, con un bicchiere di latte di soia. Infine, a cena due hamburger di soia o di farro con broccoli. In alternativa altri alimenti proteici accompagnati con insalata verde abbinata a pomodorini secchi, olive e carote.