Alessia Marcuzzi, "con lui una relazione clandestina": la foto, terremoto di gossip

Sembra di tornare indietro nel tempo, nel non così lontano 2020, quando il gossip scatenò un putiferio. Protagonisti Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. I due, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, sedevano uno accanto all'altra. Nulla di strano se non fosse che tre anni fa Dagospia lanciò una vera e propria bomba: tra i due ci sarebbe stata "una relazione clandestina". Una storia che sarebbe stata una delle principali cause della seconda rottura matrimoniale tra Belen Rodriguez e il conduttore.

Entrambi all'epoca smentirono le voci, ma dalla showgirl argentina non mancarono frecciate. E ora, ecco che i rumors tornano ad alimentare il retroscena. Ma c’è dell’altro ad aver stuzzicato gli utenti del web: De Martino, alla presentazione dei palinsesti Rai, si è presentato senza fede matrimoniale al dito.

Il conduttore di Viale Mazzini è da poco tornato da una vacanza in barca alle isole Pontine assieme alla moglie. In quel frangente l’anello nuziale era rigorosamente indossato. Ma il 7 luglio ecco che la fede è sparita. Solo poco fa Diva e Donna ha parlato di una vacanza riparatoria, per ricucire una crisi che li avrebbe portati a un passo dalla rottura. Di nuovo. E anche in questo caso le motivazioni sono top secret.