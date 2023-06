Alessia Marcuzzi massacrata per un sorriso: l'ultima vergogna

29 giugno 2023 a

Basta un sorriso per finire nel mirino. Già, tutto è possibile ai tempi dei social network e di Instagram. E insomma, sotto a chi tocca. Ed in questo caso tocca ad Alessia Marcuzzi, seguitissima online (si pensi infatti che il suo profilo Instagram conta cinque milioni e mezzo di seguaci che curiosano nella sua vita tra foto, video e stories).

Un ultimo post della Marcuzzi ha mietuto il consueto successo. Ma come sempre, ecco che gli haters, i nullafacenti e i perditempo si sono scatenati contro la conduttrice di Boomerissima, il suo primo programma in Rai, sul secondo canale, dopo aver lasciato Mediaset.

Ecco Alessia Marcuzzi con un vestitino leggero rosso bordeaux, sandali dorati e pochette marrone, i capelli sciolti e lo smartphone in mano, intenta a scattarsi un selfie con un sorriso smagliante ben stampato in faccia, il tutto su uno sfondo da mille e una notte. In calce allo scatto, la didascalia, in verità soltanto delle emoticon che raffigurano delle ciliegie. Due foto, per la precisione: meravigliosa, solare e sensuale. Molti i commenti positivi.

Ma come detto in premessa, basta un sorriso per finire nel mirino. Già, perché qualcuno ha pensato bene di scrivere: "Ma perché insisti con questi sorrisi forzati?". E ancora: "Però, il sorrisino mi sembra troppo finto"; "Beata te che sorridi sempre... mah", ha sparato l'ultimo rosicone. Ovviamente, Alessia Marcuzzi non ha avuto nulla da replicare a nessuno dei perditempo.