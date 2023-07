Chiara Ferragni, "perché hai messo il reggiseno?": chi rimedia una figuraccia

11 luglio 2023 a

a

a

Chiara Ferragni fa ancora parlare. Merito della sua ultima foto. L'influencer è appena tornata dalla vacanza in Puglia e non può che ricordare i bellissimi momenti con alcuni scatti che la ritraggono. Con a corredo il messaggio, "Bye for now Puglia, ti amo sempre e per sempre. Can't wait to back", la moglie di Fedez si mostra in reggiseno nero. Almeno questo è quello che crede una fan che commenta: "Hai messo la foto in reggiseno per zittire gli hater, finalmente". "In realtà - replica lei - è il bikini".

Chiara Ferragni? La super-star di Hollywood che ha perso la testa per sua madre | Guarda

L'imprenditrice digitale è stata spesso al centro della polemica proprio per i suoi outfit. A molti non va giù che una donna, e mamma di due figli, si mostri senza o quasi veli. Ha fatto parecchio discutere i giorni scorsi, uno scatto che l'ha vista indossare solo gli slip.

"Non finge nemmeno sui biglietti": Ferragni, una valanga di insulti

Tanto che è intervenuta anche Elena Guarnieri: "Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? - ha scritto la storica conduttrice del TG5 in un breve e incisivo tweet -. Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso". E con lei non erano mancate le critiche.