Aurora Ramazzotti, dramma privato in sala operatoria: "Non lo accettavo"

Sempre molto attiva sui social, Aurora Ramazzotti ha voluto raccontare quanto mai confessato prima: come è avvenuto il parto. Neo mamma del piccolo Cesare, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha ammesso che non è andata come previsto. Attraverso le stories di Instagram, Aurora ha risposto ad alcune domande che gli utenti le hanno posto. Per l'occasione la 26enne ha spiegato di aver desiderato, fino all’ultimo momento, di ricorrere a un parto naturale.

Purtroppo, però, non è stato possibile: "Quando dico non programmate niente intendo questo, perché le cose possono cambiare da un secondo all’altro". E infatti Cesare "è nato con un taglio cesareo e in 20 minuti era sul mio petto". All'inizio Aurora non l'ha presa benissimo: "Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro". Poi ha cambiato idea, perché non c’era nulla di sbagliato nel ricorrere al parto cesareo, "ci sono invece tanto benefici per il bambino e la mamma".

Da qui il consiglio: "Non pianificare nulla. Non farti condizionare dalle storie che senti e segui il tuo istinto". E a chi voleva sapere i cambiamenti del corpo, la giovane non si è tirata indietro: "Qualche giorno? La pancia è un compagno di viaggio fedelissimo. Il corpo ha bisogno di tempo! Diamoglielo senza stressarlo".