Caterina Balivo in bikini, il dettaglio da applausi: "Finalmente"

Caterina Balivo conquista tutti. Merito di una foto che vede l'ex conduttrice di La7 così come è al naturale. Prima di riprendere il lavoro, con un suo ritorno in Rai, la Balivo si gode il mare insieme alla famiglia. Ed ecco che sui social non lesina scatti del suo sabato a Giannutri, in Toscana. Qui la conduttrice si fa immortalare con le sue imperfezioni, ossia la "pancia da mamma", con qualche smagliatura dovuta ai parti.

Tanti, tantissimi gli applausi: "Brava Caterina che non usa filtri e capisce il valore di quelle smagliature che sanno di gravidanza", scrive un utente. E ancora: "Che bello che mostri le tue smagliature da parto!", gli fa eco un altro. "Finalmente una donna di spettacolo che mostra le smagliature del parto, ti ho rivalutato".

Intanto la Balivo farà presto il suo ritorno su Rai 1. La conduttrice, infatti, dal prossimo settembre sarà al timone del nuovo programma di infotainment che si propone di raccontare le eccellenze italiane. Un format del tutto nuovo e ancora in corso d’opera che prenderà il via dall’11 settembre alle ore 14.00 su Rai1. "'La volta buona' - lo ha presentato Stefano Coletta durante la conferenza stampa -, sa di racconto del paese, di costume e anche di emotività. I greci dicono che la volta buona è il momento giusto od opportuno. Questo programma è il pretesto per raccontare le eccellenza italiane. Sarà accompagnata da una compagnia di giro, un cast fisso in corso di lavorazione che Angelo Mellone sta decidendo".