Caterina Balivo, "La volta buona": voce-bomba sul suo ritorno in Rai

Il ritorno di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1, al posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, sembra ormai cosa certa, Secondo un retroscena di TvBlog, la conduttrice campana sarebbe pronta a tornare nella sua comfort zone con un programma dal titolo La volta buona. Pare si tratterà di una trasmissione solidamente ancorata all’intrattenimento, senza riferimento ad altri temi. Che verranno poi affrontati nel programma che segue, cioè La vita in diretta di Alberto Matano.

Quello della Balivo in Rai comunque non è un primo approdo, bensì un ritorno dopo una breve esperienza a La7, dove ha condotto il game-show Lingo. In Rai la conduttrice aveva già presentato in passato diversi programmi come Detto Fatto e Vieni da me. Anche se l'intrattenimento sarà alla base del programma, non sono esclusi riferimenti all'attualità quando necessario. Per questo - riporta sempre TvBlog - la Balivo potrebbe essere aiutata dal giornalista del Tg2 Stefano Fumagalli. L’attuale conduttore di Tg2 Post estate, infatti, potrebbe curare gli spazi di cronaca e informazione in una serie di finestre all’interno del programma. Escluse, per il momento, le interviste politiche. Al contrario, invece, potrebbe esserci posto di tanto in tanto per qualche intervista istituzionale.