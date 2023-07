Caterina Balivo, il sospetto sulle frasi della Bortone: terremoto Rai

01 luglio 2023 a

"Balla balla e lasciali parlare". Caterina Balivo, su Instagram, pubblica una foto sbarazzina per rispondere alle voci, sempre più insistenti, di un suo ritorno su Rai 1 al posto di Serena Bortone e del suo Oggi è un altro giorno. Una battuta sibillina, quella della conduttrice partenopea oggi a La7 con Lingo, quiz del preserale, che forse è una frecciatina anche al saluto al pubblico della stessa Bortone, particolarmente pesante.

Ricapitoliamo. Congedandosi da Oggi è un altro giorno, venerdì pomeriggio la Bortone ne ha fatta una questione di orgoglio: "Questo è stato uno spazio libero, abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite, un pezzetto di ognuna resterà con me e con voi. Abbiamo illuminato artisti, valorizzato la memoria, presentato la contemporaneità e sostenuto storie di coraggio".

"Vi abbiamo informato sull’attualità. Soprattutto abbiamo vinto la scommessa di portare qui tanta la letteratura, la musica classica e la lirica". Ha quindi rivendicato di aver saputo sconfiggere "quel pregiudizio elitario, arrogante e stolto secondo cui voi, il pubblico, non siete in grado quella che con un certo razzismo intellettuale viene chiamata la cultura alta. Il popolo, l’Italia e gli italiani sono molto più avanti di come talvolta li si vuole rappresentare". Quindi, ha sottolineato il ruolo del servizio pubblico: "E' pluralismo, inclusione e sostegno alla fragilità. Vi lascio con un augurio e una esortazione: siate liberi e autentici a qualsiasi prezzo".

Molti fan della Balivo hanno preso queste parole come un attacco, più o meno diretto, proprio alla Balivo. E lei, rispondendo ad alcuni commenti su Instagram, non ha fatto molto per allontanare il malizioso sospetto. "Oggi ho sentito delle assurdità… Non potevo credere a ciò che ho sentito e guardato… La presunzione in tv", scrive un utente. Risposta della Balivo? "Balla a volume alto". Appunto.