Belen Rodriguez, bordata-De Martino: nel bagno di un autogrill...

Prima le voci sulla crisi, poi la certezza: Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati. Ancora. E l'argentina, tra l'altro, è già stata paparazzata in atteggiamenti sospetti con un altro uomo. Insomma, sempre al centro del gossip.

E ora una conferma alla rottura sembra arrivare proprio da De Martino: il "diavolo" sta nei dettagli. Il ballerino e conduttore cantante, a Disneyland Paris probabilmente col figlio Santiago, ha infatti messo un "like" su Instagram che ha scatenato il sospetto. Nel dettaglio, il like è a un post dei Pinguini tattici nucleari, la band italiana che ha pubblicato sul social un messaggio trovato sul wc di un autogrill.

Il messaggio in questione recita: "Lasciami come vorresti ritrovarmi", il riferimento ovviamente era all'igiene dei servizi. E Riccardo Zanotti, membro della band, ha commentato quella scritta con queste parole: "Nel bagno leggo questa frase, a me molto cara. Penso sia una delle cose più romantiche che ci si possa dire alla fine di una relazione: lasciami come vorresti ritrovarmi. Anche se non ci vogliamo più bene, non distruggermi. Non ci si deve ferire per forza. Non è la prima volta che leggo queste parole, ma mi emozionano sempre, per quanto sia cosciente che non sarà un cesso ad insegnare agli str*** come si ama davvero. Però che vi devo dire, sotto sotto un po’ ci spero", ha concluso. E insomma, quel like di De Martino, in molti, lo hanno associato a Belen Rodriguez: una conferma alla fine della loro storia e una sintesi del pensiero del ballerino? Chissà...