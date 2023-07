Belen Rodriguez umiliata dalla sorella di De Martino: il caso deflagra

Roberto Tortora 21 luglio 2023 a

Volano stracci tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Elio “e la storia tesa” con la showgirl argentina, ma anche delle dinamiche sospette di gossip, hanno fatto andare su tutte le furie il ballerino e conduttore napoletano. Sua sorella Adelaide, addirittura, ha rimosso la Rodriguez sui social e cancellato le foto in cui era insieme a lei. Da sempre persona riservata e che si tiene alla larga dal gossip, la mossa di Adelaide ha fatto molto rumore. Secondo l’esperta di cronaca rosa, Deianira Marzano, Stefano De Martino si è sentito tradito sia da Belen sia dalla sua famiglia, perché crede che ci sia nel dolo in tutte le notizie sentimentali che escono sull’argentina.

Mercoledì scorso Chi Magazine ha pubblicato delle paparazzate di Belen in compagnia di Elio, imprenditore bresciano dipinto come la sua nuova fiamma. Possibile che ci siano paparazzi h24 che si occupano della modella argentina? No, nessuno, quindi perché Belen finisce spesso sulle prime pagine della cronaca rosa? Qualcuno vende le foto di Belen ai magazine a sua insaputa? Assai improbabile.

Che sia la stessa Belen a voler far trapelare determinate foto e determinate vicende della sua vita sentimentale? L’ipotesi non è remota e, se a pensar male si fa peccato, è anche vero che spesso ci si azzecca. Anche perché c’è un precedente: quando si separò da De Martino, dopo il lockdown, in poche settimane ritornò in prima pagina su Chi Magazine (c’è sempre lo zampino di Signorini) con Gian Maria Antinolfi. Ora c’è Elio e la storia con Stefano De Martino rischia di diventare davvero tesissima. Forse, questa volta, irrecuperabile.