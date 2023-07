Ilary Blasi, le foto che scatenano il gossip: "Dove si trova"

23 luglio 2023 a

"Dov'è Ilary Blasi?". L'ex moglie di Francesco Totti da mesi si diverte a gettare l'amo e disseminare indizi su Instagram sulla propria vita privata, tra polemiche e stilettate a distanza con l'ex marito e la sua attuale compagna Noemi Bocchi da un lato e la nuova storia con il rampollo tedesco Bastian Mueller. Negli ultimi giorni, la sua "fuga" a Rio de Janeiro aveva scatenato il gossip sulla eventuale assenza proprio di Bastian, poi smentita sempre sui social senza troppi commenti dalla stessa Blasi.

L'estate bollente e "nomade" della conduttrice dell'Isola dei famosi (reduce da una stagione piuttosto tribolata a Mediaset e con un futuro professionale ancora tutto da scrivere) insomma prosegue e senza nuovi ribaltoni sentimentali.

La storia d'amore italo-tedesca regge, ma non impedisce alla showgirl romana di godersi la vita con una compagnia di giro decisamente allargata, che comprende i figli e le amiche di sempre, compresa la sorella Melory.





Tra le sue storie su Instagram, a scatenare il dibattito è perciò la raffica delle ultime 3 foto: una parata di passaporti, una foto di gruppo al femminile in aeroporto e, infine, un simpatico selfie con occhiali da sole, casco "sbrilluccicoso" modello "palla da discoteca" in testa, decisamente kitsch, e un abbigliamento non proprio estivo.

Da qui la domanda dei fan e dei semplici curiosoni della rete: dove sarà mai, oggi, la Blasi? E con lei ci sarà anche Muller? Per ora, tutto tace. Solo un indizio, si diceva: quel giubbotto di jeans, che lascia presagire un viaggio in una località non proprio bollente.