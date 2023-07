Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi? L'orrore: "Facile per un gay ricco comprarsi un bambino!"

21 luglio 2023 a

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi sono migliori amici e ora stanno trascorrendo le vacanze insieme in Sardegna, ovviamente anche con il compagno di lei Goffredo Cerza e il loro bimbo Cesare, mamma Michelle, Sole e Celeste. Ma oggi 21 luglio il vincitore del GF Vip 5 ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui lsi mostra mentre balla con il piccolo Cesare. Quindi la Hunziker ha ripreso Zorzi e la figlia Aurora mentre cantano “Can’t help falling in love” di Elvis Presley come “canzone del buongiorno”. Un momento davvero tenero e affettuoso ma si sa, i social sono pienti di haters, gente che vede il male ovunque.

Un utente, infatti, ha risposto alla storia condivisa da Tommaso con Cesare con delle parole di una violenza inaudita: "Certo facile per un gay ricco comprarsi un bambino sfruttando le donne povere! Utero in affitto reato universale!". Un commento che ha lasciato davvero di sasso Tommaso Zorzi. Il quale, alla fine, ha deciso di condividere la chat sul suo profilo Instagram, aggiungendo al messaggio una frase ironica. "Io però così volo ca***", ha scritto. E alla fine Zorzi ha voluto condiviso un’altra foto a bordo piscina, con queste parole: "Piccola pausa dallo sfruttamento di donne povere".