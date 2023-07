Anna Tatangelo, il "raptus": le foto da bollino rosso col baby fidanzato

26 luglio 2023 a

Estate, tempo di passione. Anche per Anna Tatangelo, che ha da qualche tempo trovato un nuovo uomo: si tratta del giovanissimo Mattia Narducci. Modello, ha 26 anni, ovvero dieci in meno della cantante. E ora i due si trovano a Ibizia, a godersi ferie, mare e divertimento.

L'età non sembra un problema, anzi: appaiono affiatatissimi, innamorati e scatenati. E la loro storia piace molto ai fan della Tatangelo, che sui social spendono moltissimi commenti positivi su Mattia, spingendo Anna a proseguire in questa relazione che la rende serena e sorridente.

All'inizio della loro love story, i due erano molto discreti, restii a mostrarsi in pubblico e sui social. Ma ora è cambiato tutto e non si nascondono più. Tanto che la Tatangelo ha da poco pubblicato su Instagram una serie di foto che la ritraggono proprio insieme al suo Mattia. Scatti, per inciso, ad altissimo tasso erotico: ecco che lei lo bacia sulla guancia così come, con passione travolgente, la bacia in acqua. Una serie di foto postate dalla Tatangelo con una serie di emoticon, alle quali il modello ha risposto con un tenero "amore mio". Lanciatissimi...