Ilary Blasi? Con chi la hanno beccata a cena: Mediaset, si scatena il sospetto

Ilary Blasi si sta godendo l’ennesima vacanza di questa sua lunga estate. Sebbene la fine del matrimonio con Francesco Totti faccia ancora molto rumore, la conduttrice sembra serena con il suo nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller. La Blasi si trova infatti con lui e la famiglia sulle montagne di Cortina D’Ampezzo, dove si sta godendo alcuni giorni di relax al fresco dopo la vacanza in Sardegna con le amiche.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare un’indiscrezione piuttosto “croccante”. La Blasi ha avuto un incontro serale con Francesca Fagnani: le due son andate a cena in un ristorante e il proprietario ha colto l’occasione per una foto, che ha poi pubblicato sui profili social del locale. Ovviamente i fan si sono subito scatenati: c’è chi ha ipotizzato che durante l’incontro la Fagnani potrebbe aver chiesto alla Blasi di tornare a Belve in qualità di ospite.

Ilary era stata in trasmissione ad aprile 2022, dopo la diffusione dei primi rumors di crisi con Totti, che è poi effettivamente diventato l’ex marito. In quell’occasione la Blasi aveva fatto una dichiarazione che si è poi rivelata premonitrice: aveva detto che il loro matrimonio non sarebbe sopravvissuto ad un tradimento, anche se non è stato accertato se ci sia effettivamente stato e da parte di chi.