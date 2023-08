Elodie dimenticata: la nuova (pazzesca) fiamma di Marracash

16 agosto 2023 a

Marracash avrebbe dimenticato definitivamente Elodie. Stando a quanto riportato da Ivan Rota su Dagospia, il cantante starebbe frequentando la modella Assia Pesenti. Pare che i due stiano trascorrendo insieme dei giorni spensierati e di relax a Pantelleria. Sul portale di Roberto D'Agostino, in particolare, si legge: "Lo scoop di Ferragosto. Finalmente Marracash si è ripreso dalla fine della storia con Elodie. Tempo fa aveva dichiarato: ‘È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me’. Ora ha trovato un nuovo amore: si tratta della bellissima e giovane indossatrice Assia Pesenti.

I due stanno trascorrendo una romantica vacanza a Pantelleria. E questo fa per lui: addio Elodie”. Al momento, comunque, si tratta solo di indiscrezioni che non sono ancora state confermate né smentite dai diretti interessati.

Proprio come il cantante, anche Elodie è andata avanti. Oggi, infatti, al suo fianco c'è il pilota Andrea Iannone. I due hanno una relazione da circa un anno. Proprio pochi giorni fa, la cantante ha sorpreso un po’ tutti quando ha fatto una dolce dedica a Iannone su Instagram, scrivendogli “ti amo”, in occasione del suo compleanno. Si tratta della prima volta che l’ex allieva di Amici si espone così tanto sui suoi profili in merito alla love story.