Chiara Ferragni e Fedez, "il porta salviette": il video in spiaggia scatena la rabbia

17 agosto 2023 a

Dimmi dove vai in vacanza e ti criticherò per chi sei. È ormai il motto che accompagna i Ferragnez, la famiglia più social d’Italia, quella di Chiara Ferragni, Fedez e i loro bambini. In questi giorni si stanno godendo un po' di relax in vacanza ad Ibiza. La famiglia è riunita: con loro, oltre ai figli, ci sono anche le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, quest'ultima con il futuro marito e il figlio Edoardo.

Scatta ovviamente la polemica, l’ennesima in atto, e riguarda alcune foto e un video che mostra la famiglia recarsi in spiaggia con le tate e una guardia del corpo. A smascherare il tutto è Alessandro Rosica, esperto di gossip noto su Instagram come “Investigatore Social” e che ha trovato su Whoopsee alcune foto e video della famigliola in vacanza, in particolar modo mentre scendono in spiaggia, con tanto di guardia del corpo. Questo il commento di Rosica nelle sue stories: “Scrocconi, famiglia e guardia del corpo - ha sottolineato Alessandro Rosica nelle sue Instagram stories -. Speriamo questa volta non facciano cacciare fuori le persone per il loro divertimento e delirio di onnipotenza”.

Nel video, infatti, si vede tutta la famiglia passare tra lettini e ombrelloni con il carico di cibi e bevande e con tanto di guardia del corpo e collaboratrice domestica al seguito, dopodichè ci sono solo alcuni scatti di una normale giornata al mare. Un utente commenta ironico. “Tate, fotografi, bodyguard, gente che porta borse e salviette. Mancava quello che reggeva il libro e girava le pagine… che fatica”. C’è anche chi scrive: “E i bambini chi li guarda?? Le baby-sitter. Poi si fanno le foto per far vedere ci stanno insieme”. E, infine, qualcuno attacca direttamente la Ferragni: “Quando vedi che ti riprendono e fai finta di leggere. Patetica sempre e comunque”. Insomma, come al solito, critiche a pioggia, alle quali, per ora, la coppia non ha risposto, preferendo restare nel silenzio e nel relax della loro vacanza.