Corona, nozze con Urtis? "Celebra Sala": la risposta che toglie ogni dubbio

Le voci su un presunto matrimonio tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis, lanciate ieri da Dagospia, hanno fatto discutere parecchio. E in molti si sono chiesti quanto di vero ci fosse. Oggi a commentare quell'indiscrezione è stato l'ex re dei paparazzi, che tra l’altro - come si nota sul suo profilo Instagram - sarebbe felicemente fidanzato.

Condividendo la notizia nelle sue storie Instagram, Corona ha scritto: "Si ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero". E ancora: "Poi vorremmo essere ospiti dalla Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona 'Zombie'. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato". Parole che suonano come ironiche e che dunque sembrano smentire i rumors. Il chirurgo plastico, invece, ieri avrebbe detto a Dago di amare Corona e di sperare che non si trattasse di un gesto fatto senza pensarci troppo.

Alla richiesta di una prova di questa storia, Urtis avrebbe mandato un video al portale: "Ci manda un video via whatsapp di lei attaccata come una cozza a Furbizio Corona che vroom! vroom! sgommano in sella a una moto gridando 'Amore mioooo!', felici e contenti verso un futuro 'oggi queer, domani scoop'", si leggeva ieri su Dago.