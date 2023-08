Valentina Ferragni in costume, "quelle gambe...": vergogna senza pudore

28 agosto 2023 a

Dopo gli stivaloni, le gambe. Non c'è mai pace per le sorelle Ferragni. Dopo Chiara, la più famosa delle tr, e Francesca, tocca anche a Valentina Ferragni resistere all'ondata di commenti velenosi dei leoni da tastiera. Siamo quasi al limite del body shaming, che come si sa colpisce anche le ragazze più belle solo per il gusto di umiliarle e riportarle "sulla terra" sfogando le proprie più intime frustrazioni.

Su Instagram Valentina Ferragni ha pubblicato prima una foto suggestiva a bordo piscina in abito da sera con stivaloni che ha fatto il pieno di complimenti ma anche di commenti discutibili stile "Sei incinta?" o "Comincia anche lei con le t***te". Stendiamo un velo pietoso.

Dopo qualche ora, la scena si ripete. La sorellina di Chiara si mostra in costume nero molto sexy e glamour, a testimonianza degli ultimi giorni di vacanza dorata in quel di Ibiza. Splendida, con un "quasi-bikini" che ne mette in mostra le curve in maniera esplosiva. Eppure tanti hater si concentrano sulle gambe della 30enne nata a Bolzano, che sarebbero state ritoccate con Photoshop. "Non per cattiveria, ma ti volevo davvero chiedere perché modifichi sempre tutte le tue foto", "Non hai le gambe cosi. Si vede l'allungamento con Photoshop", "Tutto merito di Photoshop. Quelle gambe non sono le tue, smettila". Per fortuna l'estate sta finendo: magari si porterà via anche un po' di cattiveria gratuita.