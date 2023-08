Belen Rodriguez in lingerie e poi questo video: dettaglio scottante

29 agosto 2023 a

Belen Rodriguez da togliere il fiato. La modella argentina ha pubblicato alcuni post su Instagram che la ritraggono in lingerie. E in uno non passa inosservato un dettaglio. Ossia la possibile presenza della presunta nuova fiamma Elio Lorenzoni.

Nella foto la si vede in completo in pizzo nero, calze lunghe che arrivano alla coscia e tacchi vertiginosi. Eppure ad aver colpito i tanti fan è il video in cui si vedono le ombre di una donna (con ogni probabilità lei stessa), un uomo e le loro mani che si intrecciavano, con sottofondo "Another day in Paradise" degli Still Collins. Che dietro ci sia Lorenzoni?

Intanto qualche giorno fa la Rodriguez ha perso le staffe e, prendendo in prestito un post dello scrittore Paolo Borzacchiello, ha sbottato: "Se fossi in te…”: non sei in me. “Io al tuo posto farei…”: non ci sei. “Se posso darti la mia opinione non richiesta…”: non puoi. “Non sta a me dirlo…”: esatto. “So che non è affar mio ma…”: no. Il sospetto è che si sia trattata di una risposta alle voci circolate sul suo conto negli ultimi mesi, dalla crisi con Stefano De Martino al presunto flirt con l'imprenditore.