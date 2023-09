Gigi Buffon, blitz al Tg1: come sconvolge Ilaria D'Amico

Roberto Tortora 05 settembre 2023 a

È appena stato presentato alla stampa a Coverciano come il nuovo capo delegazione della Nazionale di Luciano Spalletti, raccogliendo l’eredità pesante di un uomo eccezionale come Gianluca Vialli e ora si appresta ad un’altra avventura importante della sua vita. Stiamo parlando di Gianluigi Buffon, ex-portiere campione del mondo, sbucato al Tg1 all’improvviso per fare una dolce dedica alla sua compagna, e futura moglie, Ilaria D’Amico. Di recente la giornalista ha reso noto che sposerà l’ex calciatore tra qualche mese (non si conosce la data precisa, ma i fiori d’arancio arriveranno, salvo imprevisti dell’ultima ora, nel 2024).

Ebbene, Buffon, intervistato a margine della sua presentazione in azzurro, ha confermato che le nozze ci saranno, mandando, davanti a milioni di italiani, un messaggio romantico per la sua dolce metà: “Conta ciò che c’è dietro a questa festa (di nozze, ndr), è ciò che mi rende più felice e che mi rassicura per il mio futuro di vita. Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice”.

Dopo dieci anni di relazione, ora la scelta di compiere il grande passo, in un momento in cui finalmente Buffon ha più tempo per sé stesso. Con Ilaria D’Amico il Gigi nazionale ha avuto anche un figlio nel 2016, Leopoldo Mattia, allargando una famiglia che comprendeva già il figlio avuto da lei con il suo ex, Rocco Attisani, e i due bambini avuti invece da Buffon con la Seredova, Louis Thomas e David Lee. E Buffon non è il solo ad aver preso questa decisione, perché anche la sua ex-moglie, proprio Alena Seredova, ha detto il fatidico “si” al manager piemontese Alessandro Nasi, l’uomo che l’ha stregata dopo la turbolenta fine della relazione con l’ex calciatore.