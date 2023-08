Ilaria D'Amico sbotta contro la Rai: "Solo sciatteria, senza pudore"

30 agosto 2023 a

Ilaria D’Amico si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Dopo aver visto il suo programma, Che c’è di nuovo su Rai 2, chiudere dopo sole nove puntate, la conduttrice non ci va per il sottile. "Tutti dicono di non andare mai in Rai quando un governo è traballante ma mai avrei pensato di ritrovarmi a essere Paperino, specie dopo tutte le rassicurazioni avute", premette intervistata dal Corriere della Sera. Cosa è accaduto? "Orfeo litiga con l’ad e cambia ruolo, e poi cade il governo. Improvvisamente, eravamo visti come intrusi, senza il minimo pudore o rispetto per me come professionista". Per lei infatti "le promesse andavano mantenute, specie perché erano stati loro a cercare me. Invece c’è stata solo sciatteria e bisogno di liberare spazi".

Va meglio invece nella vita privata. La sua storia d'amore con Gigi Buffon procede a gonfie vele. L'ex calciatore le è stato sempre vicino: "Fare accordi di buon senso e non vederli mantenere è stato allucinante. Per fortuna in tutto questo anno orribile ho sempre avuto Gigi al mio fianco". Addirittura Buffon avrebbe fatto il passo importante: "A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine, ed è arrivata la sua dichiarazione… Finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili".

Ancora incertezza sulla data: "Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese". Insomma, le nozze arriveranno ma per ora è ancora tutto da decidere.