Giorgia Soleri, décolleté esplosivo: in auto una foto da urlo

Giorgia Soleri attira non poca attenzione. L'ex fidanzata di Damiano dei Maneskin intrattiene i suoli follower con alcune storie su Instagram. Qui l'influencer dice di trovarsi a Milano per la settimana della moda. Per questo ammette di essere un po' stanca e di "volere solo dormire". L'occhio però cade sul suo outfit e, soprattutto e sul suo décolleté esplosivo.

Nella storia la Soleri è seduta sul sedile posteriore di un auto. Mentre sbadiglia ascolta la canzone intitolata "Voglio dormire" di Anita Traversi e, poi, scrive: "Stavo per fare una storia con scritto 'che sonno'... eccoci qui", poi, nella foto successiva, l'attivista, con un'espressione un po' infastidita, ribadisce: "No davvero... che sonno".

Giorgia è vestita con un abito nero con una scollatura che lascia ben poco spazio all'immaginazione. Solo qualche tempo fa la Soleri raccontava di aver "avuto un’infanzia difficile, i miei si sono separati quando avevo 4 anni. Ho rivisto mio padre qualche settimana fa". Poi il rapporto complicato con il proprio corpo: "Ho cominciato a fare la modella a sedici anni per pagarmi le attrezzature fotografiche. Ho sempre voluto fare fotografie e scrivere. Ripenso a quel periodo con un brivido. Vivevo male il mio corpo, lo sentivo come qualcosa che dovevo 'vendere' per lavorare".