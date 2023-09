Ilary Blasi, "presto saprete": guerra con Totti, si passa al processo penale?

26 settembre 2023 a

No, la cosiddetta "guerra dei Rolex" tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è affatto finita. Secondo Il Messaggero, infatti, ci sarebbero state delle evoluzioni dal momento in cui il giudice ha ordinato alla Blasi di riconsegnare gli orologi in quello che avrebbe dovuto essere una sorta di "affido condiviso".

E il fatto che qualcosa stia bollendo in pentola lo conferma, di fatto, la stessa Blasi, intercettata da Striscia la Notizia per la consegna del primo Tapiro d'Oro della stagione del tg satirico, tornato in onda ieri sera, lunedì 25 aprile, su Canale 5. "Presto saprete", ha sussurrato la conduttrice Mediaset interpellata sul punto.

Secondo quanto di apprende, la Blasi non avrebbe ancora riconsegnato gli orologi. E per questa ragione Totti, tramite il suo legale, Antonio Conte, le avrebbe fatto arrivare una sorta di ultimatum: entro ottobre i Rolex devono essere nella cassetta di sicurezza, altrimenti la sentenza verrà messa in esecuzione. Ovvero, si potrebbe passare al penale.

Indiscrezioni, ovviamente, nulla di ufficiale. Certo è che i rapporti tra Totti e Blasi, nonostante alcune voci sul "disgelo", resterebbero difficilissimi. Il Pupone da tempo non parla della vicenda, da quando ne parlò ormai un anno fa nella dirompente intervista concessa al Corriere della Sera. Silenzio anche da parte della Blasi, eccezion fatta per le poche parole consegnate a Striscia la Notizia.