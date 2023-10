Cherry Kiss, "a 19 anni lo ho fatto con uno di 70": rivelazione sconvolgente

27 ottobre 2023 a

La confessione è di quelle intime ed estreme: "A 19 anni ho fatto sesso con un 70enne e ho realizzato il mio sogno". A dirlo la bella e disinibita Cherry Kiss, biondissima modella e star di Onlyfans.

La diva a luci rosse di origine serba non ha mai lesinato dettagli sul mondo per adulti, tanto da risultare in taluni casi addirittura cruda e brutale nella sua sincerità. La sua battaglia per la verità (tra le lenzuola) segna ora una nuova tappa. La ragazza, oggi 30enne, ha rivelato in una intervista di aver sempre avuto un debole per gli uomini più maturi. Non è la sola, nel genere femminile, ma lei ha portato la passione a un livello oggettivamente superiore.

Intervenendo al podcast Plug Talk, ha snocciolato le stranezze vissute sul set. "Una volta dovevamo girare una scena con tutti gli attori che indossavano una maschera con il muso di un animale e io interpretavo la ragazza rapita da questa strana tribù".

Fin qui, però, siamo alla routine o giù di lì. Il vero choc è avvenuti in un'altra circostanza: "Tutto è nato quando avevo 19 anni e dovevo girare una scena con un uomo più vecchio di me, anche se, non sapevo di preciso la sua età. L'attore con cui ho realizzato la clip aveva 70 anni o qualcosa del genere. All'epoca io ero una ragazzina e quella è stata la mia prima esperienza".

"Mi piacevano i ragazzi più grandi, ma non i 70enni", ammette con un filo di pudore Cherry Kiss, che però pare aver fulmineamente cambiato idea: "Poi, però, mi sono resa conto che non dimostrava gli anni che aveva e, in più, aveva tantissima esperienza. Quindi, ecco perché facendo sesso con uomini dell'età di mio papà, o anche più grandi, ho realizzato il mio sogno".