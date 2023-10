Corna, "mia moglie è un ippopotamo. Con chi la tradisco". Confessione choc

27 ottobre 2023 a

Una storia di corna "estreme", ma nella quale con ogni probabilità si riconosceranno molti partner in crisi (di un sesso o dell'altro, poco importa perché in certi casi, come cantava Cesare Cremonini qualche anno fa, "giochiamo ad armi pari, gli uomini e le donne sono uguali").

Il confine tra fantasia, realtà e "desiderio", certo, in questi casi è labile, labilissimo. Quel che conta allora è la verosmiglianza. Leggo riporta lo sfogo di un marito deluso, frustrato e fedifrago. Birbantello, certo, e probabilmente anche un po' amorale. Ma è lo stesso signore a esporsi al fuoco di fila dei social, pubblicando il suo vissuto su Reddit.

"Siamo sposati da 15 anni - premette -, ma negli ultimi 7 mia moglie si è lasciata andare, ha iniziato a mangiare di più, ha smesso di fare palestra e oggi è grassa, non mi piace più, non la trovo più attraente". Verrebbe da chiedersi: chissà se anche sua moglie avesse voglia di vuotare il sacco, cosa potrebbe emergere sul suo conto, ma sorvoliamo.

"È anche diventata incredibilmente egoista, piagnucolosa, avida, narcisista e mi fa impazzire - ha aggiunto l'uomo, sempre riferendosi a quella che doveva essere la sua compagna di vita -. Se non fosse un ippopotamo così sgradevole da avere intorno non mi importerebbe nemmeno dell'aumento di peso. Cercherei volentieri di convincerla ad allenarsi con me. Non mi lascio mai andare come ha fatto lei, sono in forma e ancora attraente".

Gli utenti di Reddit sono costretti a credergli sulla fiducia. Anche quando spiega di aver detto alla moglie di lavorare fino a tardi per coprire le sue scorribande serali al bar. Quindi, si arriva al sodo: il tradimento, senza troppi scrupoli. "In realtà non mi sento in colpa a dormire con una delle sue amiche, che guarda caso è fidanzata, così come con una delle mie colleghe sposata. Non ho intenzione di smettere. L'unico vantaggio di essere sposati ora è che conosco molte più donne sposate con cui posso potenzialmente tradire". Bella soddisfazione. Ma attenti alla vendetta della tradita.