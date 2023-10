Verissimo, Silvia Toffanin sconvolta: "Sophie, un consiglio". Corna, che orrore

14 ottobre 2023 a

Sophie Codegoni non vuole più vedere Alessandro Basciano neanche per cartolina. Sarebbe strano il contrario, dopo tutto quello che l’ex gieffino le ha fatto passare: nonostante abbiano da poco messo al mondo una figlia, lui ha ben pensato di farsi tre giorni a Ibiza con l’ex. Per la Codegoni è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: avendo le prove del tradimento non ha avuto bisogno di altro per chiudere una volta per tutte questa storia malsana. L’intervista di Sophie a Verissimo è stata particolarmente dura, tanto è vero che Silvia Toffanin ha solidarizzato con la ragazza.

Alcuni racconti sono da far accapponare la pelle, tanto che viene quasi da chiedersi come faccia Basciano a sentirsi apposto con se stesso. “Non tornare indietro se posso darti un consiglio”, si è permessa di dire la Toffanin, rimasta sconvolta come tutti i telespettatori da quanto raccontato dalla Codegoni. In particolare l’aneddoto del parto ha lasciato il segno: “Ero a 7 centimetri dal parto, lui mi guarda e mi dice: ‘ti mando tua mamma, vado a riposare un po’’. Poi è stato svegliato da mio padre, visto che lui continuava a dormire. L’ostetrica mi diceva: ‘chi è andato a dormire meglio che rimanga lì’. Io dicevo di no, che dovevano chiamarlo perché non poteva perdersi questo momento”.

Insomma, neanche l’aver messo al mondo una figlia ha fatto cambiare Basciano, che anzi si è fatto beccare mentre tradiva Sophie con una ex. “In pratica era come se fossi io l’amante”, ha commentato amaramente la ragazza. La decisione di chiudere la storia la fa soffrire, ma è sicuramente la più giusta: “La nostra crisi parte quando becco una chat ambigua con un’ex e prendo e parto per Milano, un mese fa. Di segnalazioni ne ho avute tante di tradimenti, già dal mio nono mese di gravidanza, ma lui è molto bravo a raccontare la sua verità. Puntualmente sapevo che avevo una ragione e lui mi diceva che ero sbagliata, una me***, non sei una brava donna, una brava mamma, perché credi agli altri”.