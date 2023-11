Chiara Ferragni, spacco inguinale. Fedez impazzisce, lei lo umilia

03 novembre 2023 a

a

a



"Ma mi lasci stare? Basta!". Chiara Ferragni ci mette 2 secondi a spegnere i bollenti spiriti del consorte, e tutto via Instagram. In una delle stories sul suo profilo, Fedez si riprende in compagnia della moglie, influencer e imprenditrice. Entrambi sono vestiti da gran sera, ma ovviamente a spiccare, più della giacca verde del rapper, è l'abitino nero aderentissimo della bella ex blogger cremonese, con tanto di spacco inguinale.

L'occhio di Fedez cade subito lì sotto, si blocca e balbetta: "Mamma mia...". Quindi riprende fiato e commenta: "Solo perché dobbiamo andare in diretta, se no qua ci scappava...". L'allusione spinta viene subito bloccata dalla Ferragni, che con un sorrisino nervoso mette a riposto il buon Federico Lucia: "Mi lasci stare? Basta!". E se ne va.

"Uno sputo in faccia": Fedez, la vergogna contro Giorgia Meloni da Fabio Fazio



Un siparietto piccante e simpatico, che ha seguito di poche ore quello della notte di Halloween. Più che un incubo, in quella occasione Chiara aveva suscitato più di un sogno (erotico) nei suoi fan e follower, travestendosi da Sharon Stone in Basic Instinct, nella scena cult dell'interrogatorio e del mitico accavallamento di gambe.

Mutandine sì? Mutandine no? In ogni caso, oltre a chi ha apprezzato, una buona percentuale di utenti aveva criticato la Ferragni: "Sharon icona senza precedenti, scena sexy non volgare, il top, questo post invece risulta solo grezzo". E ancora: "Sharone Stone aveva un altro stile e non era così evidente (Lei era vedo e non vedo) elegante e raffinata... Tu non ti avvicini nemmeno, sei caduta in basso, troppo esplicita e volgare.... Abbassa un po' la corona".