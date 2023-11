Chiara Ferragni come Sharon Stone? Replica la scena di Basic Instinct

01 novembre 2023 a

Chiara Ferragni ha ben pensato per la notte di Halloween di travestirsi non da strega, da zucca o da zombie come avrebbe fatto chiunque, ma da Sharon Stone in Basic Instinct. Eccola quindi su Instagram con scatti e video che la ritraggono mentre interpreta la famosa scenetta dell'accavallamento delle gambe. "Dovevo ricreare questo momento iconico", ha commentato l'influencer digitale.

Ma la sua interpretazione non ha convinto il popolo social che la ha aspramente criticata. Non bastano insomma il tubino bianco, i capelli biondi legati in uno chignon, le décolleté bianche con il tacco alto per sembrare Sharon Stone. "Sharon icona senza precedenti, scena sexy non volgare, il top, questo post invece risulta solo grezzo", commenta uno. "Sharone Stone aveva un altro stile e non era così evidente (Lei era vedo e non vedo) elegante e raffinata... Tu non ti avvicini nemmeno, sei caduta in basso, troppo esplicita e volgare.... Abbassa un po' la corona", scrive un'altra utente.

E ancora si legge: "Sharon è riuscita ad avere classe anche in questa scena. Qui di classe non c'è n'è". "La cosa più bella che ho visto è il suo stesso post che dice 'ho dovuto', obbligata altrimenti chissà che cosa", aggiunge un altro. "Mi dispiace Chiara ma tra sensualità e sessualità c'è una bella differenza". "È più sexy un manico di scopa senza scopa".