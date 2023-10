Matteo Bassetti asfalta Fedez: "Spettacolo indecoroso! Sei la stessa persona?"

31 ottobre 2023 a

Dal salottino di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda sul Nove, la scorsa domenica Fedez ha cannoneggiato contro il governo Meloni. Una lunga intervista in cui il rapper si è sbottonato sui suoi problemi di salute, parlando anche dell'importanza della sua salute mentale, importanza che ha compreso soltanto in seguito ai guai che ha dovuto affrontare negli ultimi mesi.

Dopo queste premesse, il marito di Chiara Ferragni si è scagliato contro il governo per i tagli al bonus psicologo. "Non toccate il bonus psicologo, sarebbe come sputare in faccia alle persone che soffrono": così Fedez da Fabzio Fazio. "La malattia mi ha fatto capire l'importanza del tempo. E di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata. E poi mi ha fatto capire tantissimo l'importanza della salute mentale e di quanto questo tema non sia circoscritto ad un piccolo circolino elitario, ma sia davvero un'emergenza concreta", ha poi aggiunto.

Le parole del rapper, però, non sono piaciute, affatto, a Matteo Bassetti, il virologo che abbiamo conosciuto ai tempi del Covid, il quale dai suoi profili social ha riservato una durissima replica all'artista. "Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia appassionatamente Rosa Chemical davanti a sua moglie incredula?", premette con un riferimento al caso-simbolo dell'ultimo Festival di Sanremo.

"Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul bonus psicologo. È la stessa persona? Quanta incoerenza!", conclude Matteo Bassetti picchiando durissimo.