Fedez attacca la Meloni? Bassetti lo smaschera: "Quanta incoerenza"

Fedez è andato in tv da Fabio Fazio per parlare di salute mentale e dei problemi che ha vissuto sulla sua pelle. Matteo Bassetti ha però criticato il rapper per il suo appello a non tagliare il bonus psicologo all’interno della Manovra. “Vi ricordate - ha dichiarato l’infettivologo - Fedez e RosaChemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia appassionatamente RosaChemical davanti a sua moglie incredula?”.

“Quanti danni causano gli influencer - ha proseguito - con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani più e meno giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il Governo sul ’bonus psicologo'. È la stessa persona? Quanta incoerenza”. Pur riconoscendo che Fedez è un idolo seguito da milioni di persone e che quindi può fare del bene sollevando l'attenzione sulla salute mentale, Bassetti non ha risparmiato critiche: “Mi riferisco al fatto che, quando uno è un esempio per intere generazioni di ragazzi, evidentemente non può fare una cosa come quella che ha fatto, cioè salire sul palco mentre c’era sua moglie che conduceva il festival, e baciare sulla bocca qualcuno, al di là del fatto che fosse un uomo o una donna. È un atteggiamento profondamente sbagliato dal punto di vista dell’insegnamento psicologico che si può dare ai ragazzi”.

Bassetti ha citato nel dettaglio valori come “la fedeltà e alcuni comportamenti che secondo me andrebbero anche insegnati”. Il problema a suo avviso è che “un atto così sul palco di Sanremo davanti a 20 milioni di persone non si deve fare. Lo si può fare in un privato. Oggi Fedez dice che è importante mantenere il bonus psicologico. Mi pare che non ci sia coerenza. È la stessa persona, non sono passati più di 8 mesi da febbraio. In questo senso dico che bisogna avere coerenza, perché si ha una grande responsabilità quando si fa l’influencer”.