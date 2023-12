Flavio Briatore, "si parte": travolto dagli insulti

02 dicembre 2023 a

Se è vero che l'identikit dell'hater varia in base al contesto e all'argomento in questione, c'è una caratteristica che sembra accumularne molti: l'atteggiamento aggressivo, vessatorio nei confronti dei vip pur di ferirli, senza un perché. Lo sa bene Flavio Briatore che per aver postato su Instagram una sua foto mentre beve un caffè con sotto scritto "Buongiorno a tutti si parte", è stato riempito di insulti. Non va bene l'abbigliamento? Non va bene la marca del caffè? Invidia per l'imminente viaggio di cui peraltro neanche si sa né la destinazione né il motivo? Macché: gli rimproverano il nulla.

I commenti ricevuti da Flavio Briatore li ha messi insieme Marta Goggi per Leggo sottolineando l'acredine diffusa nei confronti dell'imprenditore 73enne che documenta sempre sui social la sua vita di extra lusso, mostrando ai follower la nuova casa a Montecarlo, i viaggi e le giornate trascorse tra champagne e tartufo.

Alla foto postata oggi che lo mostrava pronto a partire i commenti negativi, però, si sono concentrati sull'età del miliardario, travolgendolo. "Che vecchio, mamma mia" e "Stai a casa che è meglio, non hai più il fisico", due su tutti. Tra i follower c'è anche chi provato a schierarsi dalla sua parte: "Io l'ho incontrato a Monte Carlo, avrà anche la barba bianca, ma è sempre un bellissimo uomo affascinante".