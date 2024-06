Bianca Censori seminuda a Prato: coperta solo da un cuscino

Roberto Tortora 03 giugno 2024 a

Se il bianco è, in genere, il colore della purezza e del candore, nel caso di Bianca Censori e Kanye West rappresenta tutt’altro, cioè lo scandalo. Soliti a presentarsi agli occhi dei paparazzi con look coordinati e molto molto audaci, questa volta hanno decisamente esagerato, soprattutto la designer australiana, arrivata all’aeroporto di Firenze prima e in giro per le strade di Prato poi con una tuta striminzita, color bianco, stivali neri alti ed un cuscino enorme a coprirsi dal seno al ventre, evidentemente sovraesposti.

Praticamente seminuda la Censori. La Toscana aveva già potuto ammirare la coppia un anno fa, ora sono tornati e sempre al centro dell’attenzione. Il marito, 46 anni, ha scelto un look decisamente più comodo, presentandosi con tuta da ginnastica oversize e spesso lo si vede con cappuccio ed occhiali, nel tentativo di non farsi troppo riconoscere.

I due sono tornati in Italia per una riunione di lavoro e per supervisionare la produzione dei vestito a marchio Yeezy. Di sicuro, però, tutti hanno notato quell’unico pezzo di stoffa che copriva la Censori praticamente solo di lato, coni capelli raccolti, e praticamente seno e sedere in bella esposizione. Stupisce che non ci fosse nessuno ad aspettarli e, soprattutto, a proteggerli dalla folla dell’aeroporto, infilandoli subito in qualche van con i vetri oscurati. La coppia ha dovuto pazientemente aspettare un taxi e, di conseguenza, le foto su di loro sono cadute a pioggia.

L’ultima volta che era stata in Italia, invece, Bianca aveva esibito prima un bikini decisamente rivelatore e poi una tuta aderente bianca che lasciava ben poco spazio all’immaginazione, evidenziando bene le sue forme. I paparazzi ci sono andati a nozze e le loro foto hanno subito fatto il giro del mondo, riempiendo le pagine dei siti scandalistici, che hanno iniziato a seguire le loro vacanze e a scrivere numerosi articoli sulla coppia.

