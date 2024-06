Le Iene, Ruggeri-De Devitiis: "Perché un mese fa la situazione è degenerata"

21 giugno 2024 a

Sui social da qualche ora tiene banco un gossip sentimentale confermato dalla diretta interessata: Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, due volti noti de Le Iene, si sono lasciati dopo 5 anni di relazione. La conduttrice del programma di Italia 1 è uscita allo scoperto con una storia su Instagram, in cui ha voluto comunicare la rottura ai follower: "È vero - ha scritto -, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento".

Ovviamente il passo successivo, per gli esperti di voci di corridoio, è individuare le cause dell'addio, sebbene in molti casi le storie semplicemente si spengano, senza motivi particolari. Tuttavia, filtra già qualche voce velenosa sui due ormai ex (che alle spalle avevano due storie molto importanti e chiacchierate, quella con l'attore Stefano Accorsi lei e con la showgirl Eleonora Pedron lui).

"È stato bellissimo": Le Iene, rottura tra la Ruggeri e De Devitiis. Ma lui...

"Veronica Ruggeri e Nicolò il tiktoker hanno rotto. Io l'ho conosciuto su TikTok. Si sono lasciati e io su questa storia ho anche un retroscena - spiega Amedeo Venza nel programma radiofonico Gente di Mare, su Radio Marte -. In realtà la situazione tra loro è degenerata un mesetto fa, forse qualcosa meno. Il motivo? Perché lui va a fare questi video di TikTok con i vari personaggi. Lui si mette lì, fa i video, conosce gente, invita. Se ha tradito Veronica? Guarda, che l'abbia tradita io non posso dirlo, non lo so. Però sicuramente a lei dava fastidio questo atteggiamento, questo io te lo dico per sicuro".

"Mi ha contattato un ragazzo che ha lavorato con lui durante uno scherzo a Le Iene - prosegue Venza -. Parlo di uno scherzo fatto a un noto cantante, mi pare Ghemon. Ecco, pare che nell'ambiente sia molto amato il tiktoker. Nel senso che si dà tante arie, vuole prendere sempre lui la palla al balzo, vuole prendere lui l'ultima decisione, così mi hanno detto. Ero ironico quando ho detto che è amato. Tornando a Le Iene, la vittima dello scherzo ha preso da parte la iena e gli ha detto 'scusa ma che problemi hai?'. Se fai quello bello, tosto, che sembra un rapper nei video Tiktok, fallo anche nella vita reale. Quindi Ghemon l'ha preso da parte dicendogli di non fare il galletto? Sì esatto confermo". Cosa c'entra questo con la fine della storia con la Ruggeri? Ah, saperlo, come dice il saggio.