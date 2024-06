David Beckham e Victoria, "relazione d'affari a distanza": soldi, un inquietante scoop

24 giugno 2024 a

Quella tra David e Victoria Beckham sarebbe solo "una relazione d'affari a distanza". È quanto sostiene il nuovo, esplosivo, libro del giornalista della BBC Tom Bower intitolato: The House Of Beckham: Money, Sex And Power. Stando a quanto riportato dallo scrittore, i due avrebbero "concluso un accordo per restare insieme", per salvare il loro marchio di famiglia che continua a macinare soldi. Fino al 2016 la coppia viveva vite separate e si stava avviando verso un inesorabile divorzio (tra le pagine viene anche confermata la presunta storia extra coniugale tra l'ex stella del calcio e la sua assistente personale Rebecca Loos che, a sua volta, sarebbe stata tradita dallo sportivo con una cameriera).

Esattamente otto anni fa, la storia d'amore tra i due coniugi sarebbe stata a un passo dalla parola fine. E, in aggiunta, il progetto a Miami di David faticava a decollare. Per questo motivo avrebbe stipulato un accordo con Victoria, che stava per diventare la sua ex moglie. "Il suo status e la sua sopravvivenza sarebbero stati spazzati via senza la determinazione di Victoria nel mantenere l'illusione di una famiglia felice", assicura Bower, aggiungendo che in cambio lui avrebbe accettato di finanziare la sua attività di moda.

Nonostante la fresca uscita del documentario Netflix su David Beckham, nel quale l'ex calciatore racconta anche la storia d'amore con Victoria, i due condurrebbero vite separate da tempo ma pubblicamente sarebbero ancora legati in nome del loro brand, i Beckham. Nel libro, così come nella docuserie, viene anche raccontato il periodo di David a Madrid, oltre che tutte le difficoltà che Victoria ha dovuto affrontare trasferendosi nella capitale spagnola.