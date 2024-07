Elodie, l'indiscrezione su Andrea Iannone: "Troppi litigi, niente nozze". Coppia agli sgoccioli?

25 luglio 2024 a

Elodie e Andrea Iannone sono una delle coppie più glamour del panorama italiano. I due, oltre a essere due ragazzi molto attraenti, sono infatti molto noti al grande pubblico. Ma, come spesso accade in questi casi, i due personaggi del mondo dello spettacolo litigando spesso. Forse un po' troppo. La cantante è stata scelta dalla sua migliore amica Diletta Leotta come damigella d'onore al suo matrimonio a Vulcano con il portierone Loris Karius. E sembra che la pop star abbia preso molto seriamente questo impegno e avrebbe confidato alla conduttrice televisiva le sue reali intenzioni con il pilota di MotoGp.

Le indiscrezioni sulla coppia in poco tempo hanno fatto il giro di tutti i tabloid. Tanto da indurre alcuni esperti del gossip a fantasticare sulla cantante mentre varca la navata con un bellissimo abito bianco da matrimonio. Ovviamente accompagnata dalla mamma e dalla sorella. Ma, visto lo stato dell'arte, i sogni si sono presto infranti. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, Elodie e Iannone avrebbero pareri molto divergenti sulle nozze.

Per questo motivo, la coppia starebbe affrontando un periodo di continue crisi e litigate. Al momento le nozze sarebbe state accantonate. I ben informati confermano che non si tratta di una crisi nera, ma che i continui litigi stiano incrinando un po' il rapporto.