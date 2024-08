Chiara Ferragni in bikini sul sup: uno "tsunami" a Ibiza

28 agosto 2024 a

Sembrano "last summer days" sereni, per dirla con le parole di Chiara Ferragni. L'influencer e imprenditrice ha pubblicato sulla propria pagina Instagram una serie di suggestive foto in versione "wild" a cavallo di un sup nel magico scenario di Ibiza. Sguardo languido, bikini, anche un tocco di sapida ironia quando mette in mostra la maglietta "seno piccolo cuore grande".

Impossibile, per i fan e i nostalgici dei Ferragnez, non fare un confronto diretto con l'ormai ex marito Fedez, che si trova invece in Sardegna con i loro figli Leone e Vittoria. E gli investigatori social che tifano per il riavvicinamento della coppia glamour più famosa d'Italia si sono aggrappati anche a una frase che la sorellina dice al fratello: "Non è bello stare arrabbiati perché è bello stare felici".

Dopo tanti veleni sotterranei, non detti, accuse per interposta persona tra i due ex coniugi, divisi da problemi di salute, di carattere e temperamento e anche dalle avversità giudiziarie ed economiche che negli ultimi mesi hanno travolto le loro attività e il loro matrimonio, per i più ottimisti sarebbe l'appiglio perfetto per una riappacificazione, il più classico dei ramoscelli d'ulivo.

Se Fedez è in versione single, Chiara ha dedicato questa estate a sé, agli amici e alla famiglia passando dalla Corsica alla Sardegna (senza incrociare il rapper) fino alle Baleari. Chissà che qualcosa non possa cambiare da settembre, al ritorno a Milano, anche se radio-gossip parla di un abbozzo di relazione tra la Ferragni e l'imprenditore Silvio Campara.