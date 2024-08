Elodie e Diletta Leotta, esercizi all'aria aperta: Milano "si infiamma"

Roberto Tortora 29 agosto 2024 a

Sarà che la bellezza “capita” come ha lei stessa rivelato, ma è pur vero che per mantenerla occorre tanto sforzo e una buona dose di fatica. Stiamo parlando di Diletta Leotta che, insieme all’amica Elodie, ha deciso di “abbellire” la biblioteca degli alberi di Milano, un ampio parco alle spalle di Piazza Gae Aulenti e nei pressi dell’abitazione della showgirl, con un allenamento intensivo di primo mattino.

Il parco, infatti, è dotato di alcuni attrezzi da palestra, utilizzabili dai cittadini. Certo, il sole è già alto e agosto è ancora ben presente, ma il personal trainer di entrambe non la pensa così e le ha fatte sgobbare di brutto. Un bel modo per ricominciare, insomma, dopo le vacanze estive.

Entrambe hanno iniziato con qualche esercizio e pull down con un cavo, poi si passa ai bridge a terra con elastico per aumentare l’intensità del workout, infine una serie infinita di burpes che, in realtà, mettono a dura prova Elodie, arresasi verso la fine.

La Leotta, invece, indomita tiene duro e riesce a completare la serie, nonostante fosse stremata dal caldo. In una stories Instagram pubblicata la si sente esclamare: “Non ce la faccio più!”. Il personal trainer, divertito, riprende Elodie appoggiata a un albero mentre ride vedendo la sua migliore amica paonazza in viso per lo sforzo. Allenarsi non è mai semplice, ma per chi fosse in quel parco e in quel momento dev’essere stato molto piacevole assistere a scene del genere, soprattutto in combo Diletta-Elodie, due autentiche icone di bellezza dell’Italia contemporanea.

Entrambe vivono un momento di grande felicità e serenità, la Leotta è sposata con Loris Karius, portiere del Newcastle, i due hanno una bambina che ha compiuto da poco 1 anno, oltretutto lo stesso giorno del compleanno della mamma. Elodie, invece, è felicemente fidanzata con Andrea Iannone e alcuni rumors rivelano di una possibile e imminente proposta di matrimonio.