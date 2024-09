Michelle Hunziker, con chi l'hanno beccata nella notte milanese: un gossip esplosivo

06 settembre 2024 a

Un gossip, succulento ancorché tutto da verificare, agita queste ultime settimane di estate, piuttosto povere, va detto, in quanto a colpi di scena, ribaltoni e scoop dal magico mondo del jet set e delloe spettacolo.

Michelle Hunziker, Diletta Leotta, Loris Karius: un triangolo insospettabile e piccantissimo al centro del servizio fotografico esclusivo pubblicato dal settimanale Gente. Negli scatti si vedono la showgirl svizzera insieme ad amici, sorridente e rilassata. Tra di loro c'è anche il portiere tedesco, ex Liverpool (mitologica la sua disastrosa performance in finale di Champions League contro il Real Madrid, due gol regalati su tre che costarono di fatto la coppa ai Reds nel 2018) oggi senza contratto dopo la fine dell'avventura al Newcastle.

Karius è di casa ormai in Italia, dal momento che è sposato con Diletta Leotta, il volto femminile più amato dagli appassionati di calcio nostrani, padrona di casa a DAZN e mito assoluto su Instagram (nonché prossima conduttrice de La Talpa, su Italia 1). Nel servizio si sottolineano i baci, gli abbracci e, maliziosamente, si parla di un "arrivederci a presto". Ma in che senso?

Presto detto: Loris e Diletta si sono sposati il 22 giugno, in una cerimonia, suggestiva e glamourissima sull'isola di Vulcano e lo scorso febbraio hanno avuto una figlia, Aria Rose. Ma non tutto per la coppia scorrerebbe via liscio.

"Loris Karius lancia uno sguardo ammirato, incuriosito, sornione, in una parola, seducente...", scrive il settimanale, che si chiede: "Ma cosa ci fanno l'aitante portiere tedesco e la conduttrice nella notte milanese di fine estate", fuori da un noto ristorante della città?

La Leotta non c'è, impegnata come inviata a bordo campo per la partita Juventus-Roma, domenica scorsa. Karius e la Leotta, si legge, "sono tornati da poco dopo un'estate da sogno, ma c'è chi giura che tiri già aria di crisi. Karius, rimasto senza ingaggio dopo l'addio al Newcastle, si è trasferito a Milano ma al momento è disoccupato; lei girerà l'Italia per il campionato. Riusciranno a resistere alle tentazioni?".