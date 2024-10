Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Tam-tam impazzito: qualche settimana fa...

09 ottobre 2024 a

Non è la prima volta che due persone un tempo innamorate possano ritornare a vedersi, piacersi e a flirtare. Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono entrambi single. A legarli è, appunto, il lavoro. Lui al timone di Affari Tuoi, lei nella giuria di Tale e Quale. Stando ad alcune indiscrezioni, i due si sarebbero incontrati qualche settimana fa dopo circa sei anni dalla presunta storia clandestina dietro le quinte dell'Isola dei Famosi. In quel periodo, il presentatore napoletano era ancora sposato con Belen Rodriguez.

Oggi, però, la situazione è molto diversa. O almeno questo è quello che hanno fatto intendere durante la puntata di Tale e Quale Show, dove Stefano era stato chiamato a essere giudice speciale per una puntata, proprio accanto ad Alessia. "Dietro le quinte i due non si sarebbero nemmeno rivolti la parola, un saluto gelido e una Marcuzzi in fortissimo imbarazzo", ha riportato Dagospia. Ma l'imbarazzo della conduttrice, secondo Diva e Donna, sarebbe da ricollegare a tutt'altra ragione. "C'è il ritorno di fiamma", assicura il periodico, "Sono di nuovo insieme".

Intanto alcune voci, alimentate dallo stesso De Martino, danno il conduttore campano vicinissimo a far parte della squadra di Sanremo 2025. "Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre", ha detto l'ex marito di Belen parlando con i cronisti.