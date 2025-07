Raoul Bova travolto dagli insulti per questo video

Sono giorni complicatissimi per Raoul Bova. Lo scoop è di quelli piccanti, anzi piccantissimi. E velenosi, come ci ha abituato Fabrizio Corona: l'attore romano sarebbe in crisi profondissima con la moglie spagnola (ma ormai italiana d'adozione) Rocio Munoz Morales.

Una rottura forse insanabile, secondo l'ex re dei paparazzi che nel suo podcast Falsissimo ha spiattellato in pubblica piazza la notizia del presunto tradimento dell'interprete di Piccolo grande amore, La finestra di fronte e Scusa ma ti chiamo amore con la giovane modella Martina Ceretti, 23 anni (30 anni in meno di lui, che compirà 54 anni il prossimo 14 agosto).

Come di consueto, lo spregiudicato Corona non ha risparmiato i dettagli più dolorosi e quelli maggiormente pruriginosi e imbarazzanti. Bova starebbe già cercando un appartamento da single ma vicino alla casa dove Rocio vive con le figlie, per poter stare loro accanto al di là del problema coniugale.

Sui social, in mancanza di qualsiasi conferma da parte dei diretti interessati, si è nel frattempo scatenata però la più classica delle gogne mediatiche. E tutti, ma proprio tutti, accusano Bova di aver tradito la consorte per 3 anni.

I toni sono quelli soliti: violentissimi, una condanna unanime senza contraddittorio. La prova arriva da Instagram, dove Bova ha (incautamente?) pubblicato un post con il backstage delle riprese della nuova stagione della fiction Rai Don Matteo, di cui è il protagonista. Apriti cielo: Raoul non ha bloccato la possibilità di commentare e la maggior parte delle reazioni dei followers e degli haters rasenta l'insulto puro.

C'è chi cita i messaggi che Bova avrebbe mandato alla Ceretti ("Buongiorno essere speciale dagli occhi spaccanti", "Non ho fatto la doccia per addormentarmi con te"). Chi sfotte: "Don! Insegnaci a battezzare le 2002!!!", Grande Raoul nel remake reale di Scusa ma ti chiamo amore. Almeno dicci se la Cere l'andavi a prendere al liceo", "La crisi dei 50 è brutta, anche per te. Siete tutti uguali non ci sta niente da fa", "Anche poeta nei dm? Complimenti". E chi prende le distanze in un modo o nell'altro: "Io ho un bisogno impellente di sapere una cosa: solo a me lui non piace???", "Ho una figlia del 2002 e sapere che ci sono in giro certi uomini che potrebbero scrivergli su Instagram per sesso mi fa venire il vomito. Uomini di 50 anni con figli e moglie. La ex suocera oggi ride a 42 denti", "Ho una figlia di 21 anni... Mi viene la pelle d'oca. Forse sarò antica mah...", "Sfasciare una famiglia con figli per una 2002 non aggiungo altro" fino all'incredibile "Spero che la Rai prenda provvedimenti",