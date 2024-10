Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme? Una terza (e fragorosa) conferma: in Rai...

09 ottobre 2024 a

Clamoroso ma (forse) vero. Pare proprio che la storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sia giunta al termine. Il tutto nonostante le vacanze trascorse insieme a Lampedusa: il rapporto tra i due sarebbe arrivato al capolinea. E i primi segnali in tal senso erano emersi quando la presentatrice Rai è stata ricoverata in ospedale per un'infezione alle vie urinarie. In quell'occasione, il fidanzato è stato assente dai social, mentre l'ex marito Flavio Briatore ha raccontato di esserle stato vicino nei momenti difficili, supportato dal figlio Nathan Falco, che la chiamava ogni sera per farle compagnia.

E fin qui, nulla di così clamoroso. Al contrario, di clamoroso c'è il fatto che il riavvicinamento tra la showgirl e Briatore sarebbe più di una voce. Di Più Tv aveva anticipato il gossip qualche giorno fa: "Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sempre più vicini. La crisi con Giulio Fratini è insanabile". E ora il rotocalco Diva e Donna ha confermato il riavvicinamento nel suo ultimo numero: "Elisabetta in crisi con Giulio è sempre più vicina a Flavio".

Quindi Dagospia, che recentemente ha scritto che "Flavio Briatore pare che abbia fatto di nuovo breccia nel cuore dell'ex moglie". E ancora, Dago aggiungeva: "Negli ultimi anni aveva sfoderato mezzo flirt per fare ingelosire la madre di suo figlio. E lei era finita per consolarsi tra le braccia dell'imprenditore Giulio Fratini, di cui però non c'è più nessuna traccia".

Infine, non si può fare a meno di notare la loro partecipazione in tandem al programma Questioni di Stile, trasmesso in seconda serata su Rai 2. In quest'occasione, Gregoraci e Briatore ripercorrono i momenti salienti della loro lunga vita insieme, tra racconti divertenti e frecciatine scherzose. Se son rose, (ri)fioriranno...